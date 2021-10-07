Госпитализированного с ковидом Гаркалина перевели на ИВЛ — поражение легких выросло до 85%

Кроме того, увеличилось и поражение легких — сегодня оно составляет уже около 85%. Днем ранее у Гаркалина были поражены более 75% органов дыхания, в то время как в начале лечения этот показатель составлял от 25 до 50%.

В больницу артист попал еще 2 октября, у него был положительный тест на коронавирус. Состояние Гаркалина стремительно становилось хуже, что вызывает опасения медиков.

Это уже второй визит актера в медицинское учреждение в этом году. В августе он попал в больницу с травмой головы, которую получил во время отдыха. Предположительно, артист упал и сильно ушибся. К счастью, медики сумели оперативно помочь ему и обошлось без последствий.