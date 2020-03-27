«В тусовке переполох»: Ксения Собчак сообщила, кто из звезд может быть заражен коронавирусом

До сих пор многие россияне не чувствуют угрозы коронавируса. Нерабочую неделю, которую объявил Владимир Путин, многие планируют провести с друзьями, близкими. В недавнем эфире передачи «Док-Ток» ведущая Ксения Собчак и приглашенные эксперты объяснили, почему не стоит этого делать, а также ездить на пикники. А в своем Telegram-канале написала, чем может обернуться дружеская встреча, которая состоялась около двух недель назад, из-за которой «в тусовке шоу-бизнеса произошел переполох».

«Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — сообщила она, имея в виду как минимум здоровье композитора Игоря Николаева, который 26 марта был госпитализирован в больницу в Коммунарке, где лечатся граждане с подозрением на коронавирус.

Судя по фото и видео с мероприятия, которые находятся в свободном доступе в Сети, на дне рождения Аллы Крутой присутствовали ее брат Игорь с мамой, Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Игорь Гуляев, Валдис Пельш, Марина Юдашкина, Лера Кудрявцева, Николай Цискаридзе.