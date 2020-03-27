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«В тусовке переполох»: Ксения Собчак сообщила, кто из звезд может быть заражен коронавирусом

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Ксения Собчак в маске

Фото: Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак рассказала, почему звезды испугались коронавируса.

До сих пор многие россияне не чувствуют угрозы коронавируса. Нерабочую неделю, которую объявил Владимир Путин, многие планируют провести с друзьями, близкими. В недавнем эфире передачи «Док-Ток» ведущая Ксения Собчак и приглашенные эксперты объяснили, почему не стоит этого делать, а также ездить на пикники. А в своем Telegram-канале написала, чем может обернуться дружеская встреча, которая состоялась около двух недель назад, из-за которой «в тусовке шоу-бизнеса произошел переполох».

«Все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого», — сообщила она, имея в виду как минимум здоровье композитора Игоря Николаева, который 26 марта был госпитализирован в больницу в Коммунарке, где лечатся граждане с подозрением на коронавирус.

Судя по фото и видео с мероприятия, которые находятся в свободном доступе в Сети, на дне рождения Аллы Крутой присутствовали ее брат Игорь с мамой, Николай Басков, Олег Газманов, Владимир Винокур, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов, Игорь Гуляев, Валдис Пельш, Марина Юдашкина, Лера Кудрявцева, Николай Цискаридзе.

Согласно информации СМИ, на празднике могли также присутствовать Ирина Аллегрова, Димаш, Ани Лорак, Алсу, Александр Розенбаум, Александр Серов и многие другие знаменитости. Басков даже обнимался с Крутым со словами, что они «еще целуются», намекая на обоюдное бесстрашие перед коронавирусом, пишет «МК».

Владимир Винокур — друг Льва Лещенко, на которого, к сожалению, посыпались обвинения, — выступил с резкой критикой в адрес коллег. «При чем тут Лева? Очень многие, кто там был, вернулись из-за границы, да и сама Алла Крутая, и ее мама также недавно прилетели из США. Сам я чист и чувствую себя отлично», — цитирует МК.

А вы могли бы проигнорировать добровольный карантин, ради которого в стране объявили мини-каникулы?

Фото и видео: Instagram

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