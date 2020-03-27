Юлия Проскурякова прокомментировала возможное заражение Игоря Николаева коронавирусом

«Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас!

Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!

Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!

Спасибо за понимание! Берегите себя!», — написала в Instagram Юлия Проскурякова.

27 марта главный врач больницы в Коммунарке подтвердил, что у 78-летнего Льва Лещенко на самом деле Covid-19, хотя еще день назад его представители и друзья опровергали эту информацию.

После возвращения из Италии Лев Лещенко с супругой Ириной провели 10 дней в самоизоляции, а после — до появления у них первых признаков болезни — успели побывать на нескольких массовых мероприятиях, в том числе на съемках в Останкино и на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы, где гуляла половина светской Москвы.

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