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Юлия Проскурякова прокомментировала возможное заражение Игоря Николаева коронавирусом

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Фото: Starface

Информация о госпитализации композитора появилась 26 марта.

Накануне СМИ со ссылкой на телеграм-канал «112» сообщили, что 60-летний Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке, где оказываются все с подозрением на коронавирус.

Официально информацию не подтверждают, но сегодня впервые о ситуации высказалась жена маэстро Юлия Проскурякова. Она попросила всех проявить так и не беспокоить семью лишний раз.

«Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас!

Отвечать каждому переживающему, а вас очень много, сейчас нет сил и времени, и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть!

Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я, ни наш директор, никто из нашей семьи!

Спасибо за понимание! Берегите себя!», — написала в Instagram Юлия Проскурякова.

27 марта главный врач больницы в Коммунарке подтвердил, что у 78-летнего Льва Лещенко на самом деле Covid-19, хотя еще день назад его представители и друзья опровергали эту информацию.

После возвращения из Италии Лев Лещенко с супругой Ириной провели 10 дней в самоизоляции, а после — до появления у них первых признаков болезни — успели побывать на нескольких массовых мероприятиях, в том числе на съемках в Останкино и на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы, где гуляла половина светской Москвы.

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Фото и видео: Instagram, Starface

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