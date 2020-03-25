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Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес голосование из-за эпидемии коронавируса

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Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин обратился в среду к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. С 28 марта по воскресенье 5 апреля продлятся выходные», — заявил Владимир Путин в официальном обращении. Президент отметил, что структуры жизнеобеспечения, в частности «медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней» продолжат работать.

Также Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию Российской федерации будет перенесено на более поздний срок, до прояснения ситуации с распространением коронавируса. Семьям, имеющим право на материнский капитал, выплатят по 5 тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка до 3 лет. Людям, потерявшим более 30% заработной платы, президент обещал предоставить ипотечные каникулы, а для предприятий малого и среднего бизнеса — отсрочку по налогам и кредитам. Также Владимир Владимирович предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.

Фото: Global Look Press

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