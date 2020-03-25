Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес голосование из-за эпидемии коронавируса

Также Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию Российской федерации будет перенесено на более поздний срок, до прояснения ситуации с распространением коронавируса. Семьям, имеющим право на материнский капитал, выплатят по 5 тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка до 3 лет. Людям, потерявшим более 30% заработной платы, президент обещал предоставить ипотечные каникулы, а для предприятий малого и среднего бизнеса — отсрочку по налогам и кредитам. Также Владимир Владимирович предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.