Путин объявил следующую неделю нерабочей и перенес голосование из-за эпидемии коронавируса
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. С 28 марта по воскресенье 5 апреля продлятся выходные», — заявил Владимир Путин в официальном обращении. Президент отметил, что структуры жизнеобеспечения, в частности «медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней» продолжат работать.
Также Путин заявил, что голосование по поправкам в Конституцию Российской федерации будет перенесено на более поздний срок, до прояснения ситуации с распространением коронавируса. Семьям, имеющим право на материнский капитал, выплатят по 5 тысяч рублей дополнительно на каждого ребенка до 3 лет. Людям, потерявшим более 30% заработной платы, президент обещал предоставить ипотечные каникулы, а для предприятий малого и среднего бизнеса — отсрочку по налогам и кредитам. Также Владимир Владимирович предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!