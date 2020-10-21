В шапке, очках и без косметики: Агата Муцениеце показала утренний «мальчишеский» образ

Агата делится с подписчиками всеми своими эмоциями. Так, она буквально в прямом эфире переживала громкий и тяжелый развод с Павлом Прилучным, обвинив его весной в алкоголизме и рукоприкладстве. Тогда актриса в слезах вышла в эфир с телефона матери и рассказала о том, что буквально сбежала с детьми от неадекватного супруга.

После она признавалась, что у нее самый тяжелый период в жизни, но она всегда будет любить экс-супруга. Пользователи Instagram часто видели слезы Муцениеце.

Но со временем она пришла в себя и стала публиковать радостные фото и видео. Агата показывает, как проходят ее дни на съемках, как растут ее дети и кошки.

Напомним, Агата Муцениеце И Павел Прилучный были вместе 10 лет. Они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Пара после развода воспитывает детей вместе. А Павел после расставания с женой даже брал их с собой в отпуск, куда отправился с новой пассией Мирославой Карпович.