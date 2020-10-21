В шапке, очках и без косметики: Агата Муцениеце показала утренний «мальчишеский» образ
Фото: www.instagram.com/agataagata/
Агата Муцениеце показала подписчикам, как выглядит утром в холодную погоду. Актриса записала видео по пути к машине. Из дома актриса, которой идет отсутствие косметики, вышла в шапке, очках, теплой джинсовой куртке. Получился задорный, стильный «мальчишеский» образ. При этом в таком виде она стала очень похожа внешне со своими детьми Тимофеем и Мией.
«Что хочу сказать. Надевайте сегодня шапки», — посоветовала Агата фолловерам, добавив, что по утрам ей приходится далеко ходить за машиной, так как рядом с домом нет парковки.
Агата делится с подписчиками всеми своими эмоциями. Так, она буквально в прямом эфире переживала громкий и тяжелый развод с Павлом Прилучным, обвинив его весной в алкоголизме и рукоприкладстве. Тогда актриса в слезах вышла в эфир с телефона матери и рассказала о том, что буквально сбежала с детьми от неадекватного супруга.
После она признавалась, что у нее самый тяжелый период в жизни, но она всегда будет любить экс-супруга. Пользователи Instagram часто видели слезы Муцениеце.
Но со временем она пришла в себя и стала публиковать радостные фото и видео. Агата показывает, как проходят ее дни на съемках, как растут ее дети и кошки.
Напомним, Агата Муцениеце И Павел Прилучный были вместе 10 лет. Они познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Пара после развода воспитывает детей вместе. А Павел после расставания с женой даже брал их с собой в отпуск, куда отправился с новой пассией Мирославой Карпович.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце
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