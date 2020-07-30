«Если не испытывать безумную боль, не узнаешь, что такое счастье»: Муцениеце рассказала про развод с Прилучным
Фото: Starface
«Знаете, это моя жизнь, и я благодарна за каждую секуду. Путь к успеху — это путь от шибки к ошибке. Если не испытывать безумную боль, не узнаешь, что такое счастье. Это как все время есть сладкое: ну, вкусно. Но тогда ты не узнаешь, что соленое — тоже интересно. <...> Я понимала, к чему все идет. Но почему-то считала, что можно куда-то вырулить. У меня долго не было ощещения, что вот он — финал. И когда я поняла, что мы к нему пришли, для меня это стало неожиданнностью, несмотря на все предыдущие события. Но я ценб все, что происходит. Это мой урок, мои учителя. Сейчас у меня эмоциональный подъем, горт глаза. Да, иногда я излишне откровенно делюсь своии эмоциями. Но я живой человек, имею право испытывать любые эмоции», — рассказала Агата Муцениеце в интервью «7 Дням».
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках популярного сериала «Закрытая школа». В 2011 году они поженились. У пары родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Брак продлился 8 лет. В один из дней Агата вышла в прямой эфир с Инстаграм-аккаунта матери и в слезах обвинила супруга в домашнем насилии. По словам актрисы, тот в состоянии опьянения выгнал всю семью из дома. Сам Павел эту информацию опровергает. Недавно состоялся громкий развод пары. Расстаться супруги решили без скандалов и разделили имущество. Вскоре в СМИ появилась информация, что Павла Прилучного видели на шоппинге со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Поклонники тут же стали подозревать, что у экс-супруга Муцениеце новый роман. Актер никак не прокомментировал слухи.
Фото и видео: Instagram, starface
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