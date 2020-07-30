«Если не испытывать безумную боль, не узнаешь, что такое счастье»: Муцениеце рассказала про развод с Прилучным

«Знаете, это моя жизнь, и я благодарна за каждую секуду. Путь к успеху — это путь от шибки к ошибке. Если не испытывать безумную боль, не узнаешь, что такое счастье. Это как все время есть сладкое: ну, вкусно. Но тогда ты не узнаешь, что соленое — тоже интересно. <...> Я понимала, к чему все идет. Но почему-то считала, что можно куда-то вырулить. У меня долго не было ощещения, что вот он — финал. И когда я поняла, что мы к нему пришли, для меня это стало неожиданнностью, несмотря на все предыдущие события. Но я ценб все, что происходит. Это мой урок, мои учителя. Сейчас у меня эмоциональный подъем, горт глаза. Да, иногда я излишне откровенно делюсь своии эмоциями. Но я живой человек, имею право испытывать любые эмоции», — рассказала Агата Муцениеце в интервью «7 Дням».