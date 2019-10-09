В Сети обсуждают видео похудевшего Максима Галкина в микроплавках: «Фигура спортивная!»

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми все лето провели в Юрмале на берегу Рижского залива. Но успела семья несколько раз побывать и на море. Лето закончилось всего месяц назад, а юморист уже начал скучать по нему.

В ностальгическом настроении по прекрасному отдыху он поделился с подписчиками видеороликом, в котором запечатлен в плавках на борту яхты.

«Эх, где ты, лето?», - подписал юморист пост, поставив хэштеги #лето, #отпуск, #всеприснилось.