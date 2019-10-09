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В Сети обсуждают видео похудевшего Максима Галкина в микроплавках: «Фигура спортивная!»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин

Фото: Instagram

Артист уже начал скучать по ушедшему лету.

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми все лето провели в Юрмале на берегу Рижского залива. Но успела семья несколько раз побывать и на море. Лето закончилось всего месяц назад, а юморист уже начал скучать по нему.

В ностальгическом настроении по прекрасному отдыху он поделился с подписчиками видеороликом, в котором запечатлен в плавках на борту яхты.

«Эх, где ты, лето?», - подписал юморист пост, поставив хэштеги #лето, #отпуск, #всеприснилось.

«Нифигаси у тя трусы классные», «Супер пловец!!», «Похудел», «Фигура спортивная», «Здоровичок!)», «Красавец», «Ух, какой молодой человек», - похвалили 43-летнего Галкина в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Напомним, во время отпуска Максим Галкин делился с подписчиками видеороликами морских забав детей - Лизы и Гарри.

Фото и видео: Instagram

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