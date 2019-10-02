Максим Галкин очаровал поклонниц загорелым торсом: «Алла Борисовна позволяет такое выкладывать?»

«Ловкость рук и никакого мошенничества», «Вы волшебник, Максим», «Фокусник однако», «Аки Дэвид Копперфильд», «Последние секунды жизни телефона?», «Последнее видео десятки когда вышел 11», — обсуждают подписчики трюк Максима.

«Такой секси», «Максим, вы в отличной форме», «Какой сексуальный пресс», «Ну Вы прям секси красавчик», «Венгардиуммм полотенце на полу», «Воу поосторожнее, а трусики зачем показывать? Соблазняете Максим?», «Алла Борисовна позволяет такие видео выкладывать?», «Я аж растерялас», — восхищаются они его формой.