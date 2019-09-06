«Папа, смотри, как мы умеем!» Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри резвятся в море

Максим Галкин и Алла Пугачева не смешат возвращаться из Юрмалы в Москву. Уехав в Прибалтику в начале лета, семья продолжает наслаждаться отдыхом.

Максим Галкин регулярно показывает подписчикам, как именно проводит время с женой и детьми. То артист гоняет на велосипедах с Гарри и Лизой, то устраивает вечеринки с Аллой Пугачевой и Ламой Вайкуле, то учит сына колокольному звону.

В очередной раз юморист порадовал подписчиков забавным видео, в котором показал, как Гарри и Лиза весело играют в море. В кадре дети наперебой демонстрируют отцу всяческие умения.