«Папа, смотри, как мы умеем!» Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри резвятся в море

Максим Галкин и Алла Пугачева не смешат возвращаться из Юрмалы в Москву. Уехав в Прибалтику в начале лета, семья продолжает наслаждаться отдыхом.
Максим Галкин регулярно показывает подписчикам, как именно проводит время с женой и детьми. То артист гоняет на велосипедах с Гарри и Лизой, то устраивает вечеринки с Аллой Пугачевой и Ламой Вайкуле, то учит сына колокольному звону.
В очередной раз юморист порадовал подписчиков забавным видео, в котором показал, как Гарри и Лиза весело играют в море. В кадре дети наперебой демонстрируют отцу всяческие умения.
«Пусть наслаждаются по полной, пока не начались школьные будни. Прекрасное время жизни», «Какие же они искренние, неизбалованные, замечательные дети», «Счастливые дети! Растут в любви», «Папочка молодец! Наслаждайтесь общением с детками, в этом возрасте они такие милые! Счастья Вам всем!», пожелали семье в комментариях.
Отметим, что популярностью у фанатов пользуются публикации и Аллы Пугачевой. Так, недавно она показала, как выглядит на пляже без обильного макияжа и рассказала, почему солнце ей противопоказано.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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