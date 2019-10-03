Максим Галкин сел на диету и показал свое «необычное» меню
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Накануне 43-летний Максим Галкин впечатлил поклонниц загорелым торсом. Артиста завалили комплиментами, а некоторые его подписчики задались вопросом, разрешает ли Алла Борисовна публиковать подобные пикантные видео.
А сегодня юморист признался, что сел на диету, и показал, чем теперь питается. В шуточном ролике Максим Галкин с явным наслаждением съедает грузди.
Кстати, артист не первый в семье, кто решился на такой шаг. Дочь Галкина и Пугачевой – 6-летняя Лиза летом тоже решила считать калории и заявила отцу, что садится на диету.
Если отвлечься от нового видео, то Максим не рассказывал, занимается ли он спортом и какого рациона питания придерживается. Но его фанаты уверены: выглядит артист отлично и намного моложе своего возраста. Юморист постоянно получает комплименты от подписчиков: «Вам 43, а больше 25 не дашь», «Максим, вы мечта девчонок», «Отлично выглядите», - пишут они.
А вы согласны с поклонниками Максима Галкина?
Фото и видео: Instagram
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