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Максим Галкин сел на диету и показал свое «необычное» меню

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин во время летнего отдыха

Фото: Instagram

Юморист опубликовал шуточное видео.

Накануне 43-летний Максим Галкин впечатлил поклонниц загорелым торсом. Артиста завалили комплиментами, а некоторые его подписчики задались вопросом, разрешает ли Алла Борисовна публиковать подобные пикантные видео.

Максим Галкин «сверкает» голым торсом

А сегодня юморист признался, что сел на диету, и показал, чем теперь питается. В шуточном ролике Максим Галкин с явным наслаждением съедает грузди.

Кстати, артист не первый в семье, кто решился на такой шаг. Дочь Галкина и Пугачевой – 6-летняя Лиза летом тоже решила считать калории и заявила отцу, что садится на диету.

Если отвлечься от нового видео, то Максим не рассказывал, занимается ли он спортом и какого рациона питания придерживается. Но его фанаты уверены: выглядит артист отлично и намного моложе своего возраста. Юморист постоянно получает комплименты от подписчиков: «Вам 43, а больше 25 не дашь», «Максим, вы мечта девчонок», «Отлично выглядите», - пишут они.

А вы согласны с поклонниками Максима Галкина?

Фото и видео: Instagram

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