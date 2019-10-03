Максим Галкин сел на диету и показал свое «необычное» меню

Кстати, артист не первый в семье, кто решился на такой шаг. Дочь Галкина и Пугачевой – 6-летняя Лиза летом тоже решила считать калории и заявила отцу, что садится на диету.

Если отвлечься от нового видео, то Максим не рассказывал, занимается ли он спортом и какого рациона питания придерживается. Но его фанаты уверены: выглядит артист отлично и намного моложе своего возраста. Юморист постоянно получает комплименты от подписчиков: «Вам 43, а больше 25 не дашь», «Максим, вы мечта девчонок», «Отлично выглядите», - пишут они.

А вы согласны с поклонниками Максима Галкина?