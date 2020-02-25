Ани Лорак и Алан Бадоев работают над новым видео певицы на песню «Я бы летала». Подписчики Каролины ждут премьеру с нетерпением. Для того, чтобы раззадорить поклонников, Ани Лорак поделилась с ними в Instagram фотографией со съемочной площадки. В кадре 41-летняя красавица на фоне заката позирует в «соломенном» мини-платье с широким поясом. «Как можно быть такой красивой?», «Кокосик», «Когда премьера, Каролиша?», «Очень-очень ждем», «Самая красивая певица на эстраде», «Какое фото. Как всегда, сияете», «Каролиночка, вы божественно красивы», «А какой взгляд», «Шикарная красавица», «Как же любовь украшает человека», — усыпали Каролину комментариями и комплиментами.«Я бы летала» — не первое видео, над которым Ани Лорак работает с режиссером Аланом Бадоевым. В конце 2019 года они презентовали клип на песню «Мы нарушаем», где певица показала себя в откровенных и «горячих» образах. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!