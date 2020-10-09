«В реанимации, сложно говорить»: врачи борются за здоровье отца Филиппа Киркорова

В конце сентября 88-летний Бедрос Киркоров попал в больницу с нарушением ритма сердца. Когда эта информация стала известна общественности отец Филиппа Киркорова прокомментировал, что это все неправда, а он отдыхает на даче после возвращения из Сочи.

Но после Филипп Киркоров рассказал, что у его пожилого отца на фоне коронавируса появились проблемы с сердцем, сообщает издание «Вокруг ТВ». Киркорова-старшего перевели в кардиологическое отделение.

И теперь, две недели спустя стало известно, что Бедрос Киркоров находится в реанимации. Об этом Филипп рассказал, находясь на «Детской Новой волне» в Артеке, отметив, что напрямую общаться с отцом не может. «Папа в реанимации, его лечат в серьезной клинике. Говорить ему тяжело. Телефона у него нет, поэтому связь держим только через врачей», — откровенно рассказал Филипп Киркоров. Ранее артист отмечал, что не догадывается, где его отец мог подхватить вирус. Ведь в силу возраста и высокого риска Бедрос Киркоров почти не выходил из дома, и лишь иногда отвозил внуков Аллу-Викторию и Мартина в школу.

Кстати, сам Филипп тоже перенес COVID-19, но бессимптомно. О том, что у него уже есть антитела певец узнал, сдав тест во время отдыха в Греции.

Ситуация с коронавирусом в России стремительно ухудшается. Каждый день выявляют тысячи новых заболевших COVID-19. В Москве уже ввели дополнительные ограничительные меры: школьников отправили на каникулы раньше положенного срока, пожилым людям рекомендовали не выходить без надобности из дома, а руководство компаний обязали перевести треть сотрудников на удаленку. Подобные меры постепенно начинают вводить и в других регионах страны.

Ранее Passion.ru сообщил, что коронавирус обнаружили у Иды Галич и ее супруга Алана Басиева.