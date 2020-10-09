Ида Галич с мужем заразились коронавирусом: «Попасть на КТ — это квест»

Уже многие знаменитости переболели коронавирусом — кто-то в тяжелой форме, кто-то вообще бессимптомно. Так, весной в больницу в тяжелом состоянии попали Надежда Бабкина и Лев Лещенко. Врачи долгое время боролись за их жизнь. Народные артисты уже в преклонном возрасте, и их организмы были сильно ослаблены. После выписки Надежда Бабкина рассказала, что у нее «оставалось всего 5% жизни», но медики вытащили ее с того света.

Анита Цой тоже провела долгое время в больнице, где лечилась, кроме прочего, с помощью кислородной маски. Это же испытание прошел и Игорь Николаев. А Филипп Киркоров, по его словам, вообще случайно узнал, что переболел COVID-19, так как болезнь проходила без симптомов. О том, что его организм выработал антитела, поп-король выяснил, сдав тест в Греции, где проводил отпуск.

В последние недели ситуация с коронавирусом в России, как и во всем мире, ухудшается. По данным на 8 октября 2020 года, в нашей стране за сутки зафиксировали 11 493 новых случая заражения.

В столице и в других регионах вновь вводят ограничительные меры, особенно для граждан старше 65 лет.