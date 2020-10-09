Ида Галич с мужем заразились коронавирусом: «Попасть на КТ — это квест»
Фото: www.instagram.com/flo_rida/
Ида Галич рассказала подписчикам, что она и ее муж Алан Басиев заразились COVID-19. Ночью в сториз она опубликовала несколько видео, в одном из них и сообщила новость, а также рассказала, что попасть на КТ, чтобы подтвердить диагноз — это настоящее испытание.
Вдаваться в подробности звезда youtube не стала, пообещав все рассказать позже. Ида также не сообщила, как чувствуют себя родители, с которыми она часто видится, и 8-месячный сын Леон. И уже в два часа ночи она опубликовала видео: «Мы дома, все хорошо», — уставшим голосом сказала она.
Уже многие знаменитости переболели коронавирусом — кто-то в тяжелой форме, кто-то вообще бессимптомно. Так, весной в больницу в тяжелом состоянии попали Надежда Бабкина и Лев Лещенко. Врачи долгое время боролись за их жизнь. Народные артисты уже в преклонном возрасте, и их организмы были сильно ослаблены. После выписки Надежда Бабкина рассказала, что у нее «оставалось всего 5% жизни», но медики вытащили ее с того света.
Анита Цой тоже провела долгое время в больнице, где лечилась, кроме прочего, с помощью кислородной маски. Это же испытание прошел и Игорь Николаев. А Филипп Киркоров, по его словам, вообще случайно узнал, что переболел COVID-19, так как болезнь проходила без симптомов. О том, что его организм выработал антитела, поп-король выяснил, сдав тест в Греции, где проводил отпуск.
В последние недели ситуация с коронавирусом в России, как и во всем мире, ухудшается. По данным на 8 октября 2020 года, в нашей стране за сутки зафиксировали 11 493 новых случая заражения.
В столице и в других регионах вновь вводят ограничительные меры, особенно для граждан старше 65 лет.
Фото и видео: Instagram Иды Галич и Алана Басиева
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