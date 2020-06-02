Филипп Киркоров повторил свое детское фото с отцом спустя 50 лет: «Папа, с днем рождения!»

«Всегда молодой, оптимистичный и бодрый духом! Пример для меня! Папа, с днем рождения! Хотел подарить молодость. И у нас вышло классное путешествие... Сегодня ты словно прокатил меня на машине времени на 50 лет назад и вернул кусочек детства... Это такое счастье!

Пусть ощущение счастья будет бесконечным, как и твой красивый возраст — 88 — вечный символ бесконечности!», — написал Филипп в микроблоге.

«Поздравляем, желаем здоровья и долгих лет жизни», «Как красиво», «Долгих лет жизни», «С днем рождения, Бедрос Филиппович ! Здоровья на долгие лета», — поздравили именинника поклонники.

Бедрос Киркоров — популярный в советское время певец. Он первым вывел своего 5-летнего сына Филиппа на сцену. Бедрос и Виктория Киркоровы (мать Филиппа работала организатором концертов) часто брали ребенка на гастроли. И во время одного из выступлений Бедрос позвал сына на сцену и представил его публике. Тогда маленький Филипп услышал первые аплодисменты в свой адрес.

О том, как выглядел Филипп Киркоров в начале карьеры, читайте в нашей рубрике «Было-стало».