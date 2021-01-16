В духе 90-х: Яна Рудковская примерила необычный образ

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни негативно отреагировали на смелый эксперимент со стилем, других же это повеселило и зарядило позитивными эмоциями. «Яна в этом интерьере вы лучше смотритесь», «Весь шоу-бизнес - выходцы из деревень и городков, а подобный антураж так и остался у близких родственников! Называется: повернуться лицом к своим корням! Но Яна симпатюжка смелая, ее ничем не испугаешь», — написали восторженные пользователи Сети.

В комментариях под публикацией начались настоящие дебаты. Многие посчитали, что Яна Рудковская высмеивает их образ жизни.

«У нас так полстраны живет», «Интересно, а что вы хотели сказать этой фотографией? Большинство населения России и живет в таком антураже», «Шуточки какие-то издевательские, не социальные», — отметили фолловеры Рудковской.