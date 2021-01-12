Рудковская и Плющенко отмечают годовщину знакомства: «Рада, что оказалась там, где и ты»

«12 января каждый год я пишу пост о нашей удивительной встрече. Сегодня14 лет как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились. Женя представлял на фестивале "Русская зима" заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014-м, а Дима Билан выступал там.

Тогда никто не верил, что в Сочи пройдут Олимпийские игры и в наш долгосрочный творческий союз с Димой. На следующий год Дима с Женей выиграют конкурс "Евровидение-2008". Женя поучаствует еще в двух олимпиадах и завоюет еще две олимпийские медали для России, тем самым став единственным (с 1932 года) фигуристом-обладателем четырех олимпийских наград в четырех олимпиадах подряд, и вторым фигуристом в мировой истории после шведа Йиллиса Графстрема, разделяя с ним рекорд по количеству олимпийских медалей.

Вот так бывает... Эти фото сделаны через 15 минут после нашего знакомства. 12 января 2007 года. Счастлива, что в этот день я оказалась там, где и ты», — написала Яна в блоге.

Рудковская и Плющенко поженились в сентябре 2009 года, обвенчались в 2017-м. Сейчас у супругов на двоих пятеро сыновей. 19-летний Андрей (приемный) и 18-летний Николай — старшие дети Яны от первого брака с Виктором Батуриным, 14-летний Егор — старший сын Евгения от первого брака с Марией Ермак. Также Плющенко и Рудковская растят общих детей: 8-летнего Сашу и 3-месячного Арсения.