«Что на вас надето?»: Рудковская в пальто в стиле конца XIX века показала заснеженный двор
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
Рудковская сфотографировалась во дворе своего дома. Бизнесвумен предстала перед подписчиками на фоне заснеженных деревьев в длинном темном платье. Кроме того, на ней легкое пальто шоколадного оттенка. Как отметила одна из поклонниц Рудковской, верхняя одежда звезды напоминает пальто-манто, которые носили девушки в начале прошлого века.
«Яна, что на вас надето? Как Красная Шапочка в современном прочтении! Обожаю такие длинные пальто-манто в стиле конца XIX — начала XX веков», — написала она в комментарии.
«Снежная королева», — отметили поклонники. «Вот это платье», — похвалили новогодний наряд Рудковской. «Очень красивое фото. Волшебное. Вы в Средневековье оказались», — поделились ассоциациями юзеры.
«Вы, Яна, как будто в сказке», — согласились в следующих комментариях. «Напомнило сказку "Три орешка для Золушки"», — отметили россияне. «Невероятной красоты образ», — сделали комплимент звезде. «Зимняя сказка», — пришли к выводу под постом. «Как вам идут оттенки коричневого», — похвалили Яну за выбор «правильных» платья и пальто.
В конце декабря 2020 года продюсер очаровала поклонников своим ярким аутфитом. Звезда примерила прозрачное платье в пол черного цвета, расшитое блестками. Аутфит Рудковская дополнила изумрудным украшением. Знаменитость сделала натуральный и красивый макияж и голливудские локоны к яркому look’у.
Фото: Instagram/@rudkovskayaofficial
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