«Что на вас надето?»: Рудковская в пальто в стиле конца XIX века показала заснеженный двор

Рудковская сфотографировалась во дворе своего дома. Бизнесвумен предстала перед подписчиками на фоне заснеженных деревьев в длинном темном платье. Кроме того, на ней легкое пальто шоколадного оттенка. Как отметила одна из поклонниц Рудковской, верхняя одежда звезды напоминает пальто-манто, которые носили девушки в начале прошлого века.

«Яна, что на вас надето? Как Красная Шапочка в современном прочтении! Обожаю такие длинные пальто-манто в стиле конца XIX — начала XX веков», — написала она в комментарии.