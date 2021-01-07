Яна Рудковская написала трогательное поздравление сыну на день рождения
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial
На снимках Саша вместе с мамой. Мальчик в форме гусара сидит на большом деревянном коне возле елки, на других фото — он возле елки с мамой и без нее. «Birthday boy! Восемь лет! С днем рождения, Санечка! Будь сильным, здоровым и счастливым! Мы тебя очень любим»? — написала Рудковская.
«С днем рождения Санечку. Самого уникального и талантливого мальчика. Пусть будет самым счастливым», — написали подписчики. «Я начинаю сомневаться, что у Яны есть правая сторона лица», — намекнули продюсеру, имея в виду, что она всегда фотографируется в одной позе. «Восхищаемся вашей семьей», — добавили юзеры.
Ранее Яна Рудковская выложила очень милое видео, как два ее младших сына общаются друг с другом. Ролик, как старший сын Яны от фигуриста Евгения Плющенко Саша нянчится с младшим братиком Арсением, появился в социальной сети. Продюсер и светская львица писала, что малыш очень похож на своего старшего брата и отца.
Рождение четвертого сына Яны Рудковской, который появился на свет 25 сентября 2020 года, стало огромным сюрпризом для ее поклонников, ведь беременной она не ходила, а о скором прибавлении в семействе мало кто знал. Арсения родила суррогатная мать — женщине обеспечили максимально комфортные условия жизни, а в последнее время она даже жила в особняке семьи Плющенко. С момента появления малыша на свет Яна активно делится подробностями их жизни — выкладывает семейные фотографии с младшими сыновьями и видеозаписи с прогулок с малышом.
Фото: Instagram/@rudkovskayaofficial
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