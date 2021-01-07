Яна Рудковская написала трогательное поздравление сыну на день рождения

Ранее Яна Рудковская выложила очень милое видео, как два ее младших сына общаются друг с другом. Ролик, как старший сын Яны от фигуриста Евгения Плющенко Саша нянчится с младшим братиком Арсением, появился в социальной сети. Продюсер и светская львица писала, что малыш очень похож на своего старшего брата и отца.

Рождение четвертого сына Яны Рудковской, который появился на свет 25 сентября 2020 года, стало огромным сюрпризом для ее поклонников, ведь беременной она не ходила, а о скором прибавлении в семействе мало кто знал. Арсения родила суррогатная мать — женщине обеспечили максимально комфортные условия жизни, а в последнее время она даже жила в особняке семьи Плющенко. С момента появления малыша на свет Яна активно делится подробностями их жизни — выкладывает семейные фотографии с младшими сыновьями и видеозаписи с прогулок с малышом.