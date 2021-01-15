Утяшева и Воля показали подросших детей в арабских нарядах: «Теперь одеваются только так»
Фото: www.instagram.com/pavelvolyaofficial/
Неделю назад Павел Воля рассказал в Instagram, что он с семьей улетели на отдых в Эмираты на месяц. «Не ищите нас», — написал он тогда в блоге. И теперь, несколько дней спустя, звездное семейство уже хвастается ровным золотистым загаром, публикует живописные фото и видео с красотами Арабских Эмиратов.
На странице Ляйсан Утяшевой появились ролики, в которых она открыто показывает сына Роберта и дочь Софию. Долгое время звездные родители вообще не делились с фанатами семейными фотографиями, а сейчас стараются «светить детей по минимуму». Но соблюсти маскировку детям помогли арабские наряды. Роберт и София примерили белые чалмы и солнцезащитные очки.
«Теперь одеваются только так, — прокомментировала в кадре Ляйсан. — А папа у нас такой серьезный».
35-летняя Ляйсан и 41-летний Павел женаты 8 лет. До вступления в брак они были давно знакомы. В одном из интервью гимнастка рассказывала, что Павел стал для нее надежным плечом после смерти ее мамы. И в течение всех лет Утяшева и Воля не перестают публично признаваться друг другу в чувствах. В Сети часто появляются слухи, что в отношениях знаменитостей не все гладко, но они раз за разом показывают, что их любовь так же сильна, как и прежде.
Так, в годовщину свадьбы они признались друг другу в любви, обменявшись нежными видео. «8 лет, как официально мы стали ячейкой общества. А сколько до этого лет, месяцев, дней, часов, минут счастья, уже не сосчитать. Мы в открытом космосе без скафандра. И без масок. На нас не влияет гравитация! @pavelvolyaofficial, ты мой электрический сон. И я не хочу просыпаться... #ЯМыЛюбовь. Всем любви, безусловной», — писала Ляйсан в блоге.
Ранее гимнастка делилась с подписчиками романтичным видео с мужем и показывала, как она с Павлом и детьми наряжала дом к Новому году.
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой и Павла Воли
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