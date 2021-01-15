Утяшева и Воля показали подросших детей в арабских нарядах: «Теперь одеваются только так»

Неделю назад Павел Воля рассказал в Instagram, что он с семьей улетели на отдых в Эмираты на месяц. «Не ищите нас», — написал он тогда в блоге. И теперь, несколько дней спустя, звездное семейство уже хвастается ровным золотистым загаром, публикует живописные фото и видео с красотами Арабских Эмиратов.

На странице Ляйсан Утяшевой появились ролики, в которых она открыто показывает сына Роберта и дочь Софию. Долгое время звездные родители вообще не делились с фанатами семейными фотографиями, а сейчас стараются «светить детей по минимуму». Но соблюсти маскировку детям помогли арабские наряды. Роберт и София примерили белые чалмы и солнцезащитные очки.

«Теперь одеваются только так, — прокомментировала в кадре Ляйсан. — А папа у нас такой серьезный».