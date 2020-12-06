Мимими дня: Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и детьми сказочно украсили дом к Новому году

Телеведущая поделилась с подписчиками своими секретами воспитания малышей.

«Я заметила, когда даёшь детям Воли волю, они раскрываются на максимум. Мы с Пашей не мешали вообще от слова вообще, только достали все самое тяжёлое и ушли в тень», – написала знаменитая брюнетка.

Она также добавила, что очень важно давать детям свободу самовыражения и не мешать им проявлять и показывать себя. Спортсменка утверждает, что залог хорошего воспитания состоит в том, что родители должны научить детей решать свои проблемы и конфликты самостоятельно, находить компромисс и уметь донести свои мысли четко и правильно.

«Родители, делюсь нашей стратегией: мы стараемся не вмешиваться, даже если дети подходят и начинают жаловаться друг на друга. Переводим диалог на похвалу, например: «Ребята, вы такие самостоятельные молодцы, уже решите этот вопрос сами, мы же с папой изначально не внедрялись в ваш процесс. Мы пока в стороне посидим и полюбуемся, как круто вы справляетесь», – поделилась со своей аудиторией ведущая шоу «Танцы».