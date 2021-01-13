Ляйсан Утяшева показала романтичную прогулку у моря с мужем: «С милым рай и в шалаше»

Нежные кадры получили множество комплиментов от подписчиков:

«С удовольствием посмотрела передачу Бориса Корчевникова с вашим участием. Вы потрясающая! Мира вашей семье!», «Круче Олечки Бузовой и Давы», «Вот это модель! А рядом красавица Ляйсан. Прекрасная пара», «В шалаше! Вы серьезно?!», «Прекрасно, рай и на краю света с милым», «Какая вы красивая и гармоничная пара», «Шалаш на Мальдивах?».

Ранее Ляйсан Утяшева показала стильную фотосессию в купальниках, снятую Павлом, а также забавную совместную фотографию.