Ляйсан Утяшева показала романтичную прогулку у моря с мужем: «С милым рай и в шалаше»
Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/
Ляйсан Утяшева поделилась теплыми кадрами романтичной прогулки по берегу со своим супругом, резидентом Comedy Club Павлом Волей. Трогательно держась за руки, пара идет вдоль береговой линии.
«С милым рай и в шалаше! ⠀ На 10 дней практически забыли о масочном режиме на Мальдивах. Накупались, зарядились солнцем! Одним словом — романтика. ⠀ Вернулись в "масочную реальность" — Дубай. Буду продолжать делиться нашим путешествием, оставайтесь с нами...», — рассказывает Ляйсан.
Нежные кадры получили множество комплиментов от подписчиков:
«С удовольствием посмотрела передачу Бориса Корчевникова с вашим участием. Вы потрясающая! Мира вашей семье!», «Круче Олечки Бузовой и Давы», «Вот это модель! А рядом красавица Ляйсан. Прекрасная пара», «В шалаше! Вы серьезно?!», «Прекрасно, рай и на краю света с милым», «Какая вы красивая и гармоничная пара», «Шалаш на Мальдивах?».
Ранее Ляйсан Утяшева показала стильную фотосессию в купальниках, снятую Павлом, а также забавную совместную фотографию.
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой
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