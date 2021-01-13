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Ляйсан Утяшева показала романтичную прогулку у моря с мужем: «С милым рай и в шалаше»

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Ляйсан Утяшева и Павел Воля в Дубае

Фото: www.instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан и Павел Воля прилетели на отдых в Дубай и поделились отпускными фотографиями.

Ляйсан Утяшева поделилась теплыми кадрами романтичной прогулки по берегу со своим супругом, резидентом Comedy Club Павлом Волей. Трогательно держась за руки, пара идет вдоль береговой линии.

«С милым рай и в шалаше! ⠀ На 10 дней практически забыли о масочном режиме на Мальдивах. Накупались, зарядились солнцем! Одним словом — романтика. ⠀ Вернулись в "масочную реальность" — Дубай. Буду продолжать делиться нашим путешествием, оставайтесь с нами...», — рассказывает Ляйсан.

Нежные кадры получили множество комплиментов от подписчиков:

«С удовольствием посмотрела передачу Бориса Корчевникова с вашим участием. Вы потрясающая! Мира вашей семье!», «Круче Олечки Бузовой и Давы», «Вот это модель! А рядом красавица Ляйсан. Прекрасная пара», «В шалаше! Вы серьезно?!», «Прекрасно, рай и на краю света с милым», «Какая вы красивая и гармоничная пара», «Шалаш на Мальдивах?».

Ранее Ляйсан Утяшева показала стильную фотосессию в купальниках, снятую Павлом, а также забавную совместную фотографию.

Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой

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