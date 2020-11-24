Павел Воля и Ляйсан Утяшева нежным видео признались друг другу в любви в годовщину свадьбы

Павел Воля опубликовал такой же ролик, признавшись, что взял его у жены, потому что он лучше, чем его видео. «Ролик больше говорит о нас. О нашем МЫ, о наших совместных восьми годах. Это официальный статус, а уж сколько было до этого. И все это время было великолепно! Восьмерка — это еще и знак бесконечности. Я бесконечно счастлив, потому что бесконечно люблю и бесконечно любим. Пожалуй, для общественного поздравления достаточно. Остальное я сказал, скажу, сделаю и буду делать лично. Тет-а-тет. Только для тебя. Благодарю за все! Держи мою руку! Побежали дальше!», — признался Павел в любви Ляйсан.

«Спасибо за крутой пример теплых отношений. Любовь есть! Крепкие семьи тоже есть!», «Пара, с которой стоит брать пример», «Нереально искренние. Пусть всегда любовь ваша будет взаимной», «Счастье иметь рядом человека, с которым вы на одной волне, понимаете и поддерживаете друг друга. Для этого и нужна семья. Любите друг друга, цените, уважайте. Счастья безмерного», — поздравили Волю и Утяшеву поклонники.

Супруги воспитывают двоих детей: 7-летнего Роберта и 5-летнюю Софию.