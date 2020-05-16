«Утро невесты»: Анастасия Шубская в роскошном шелковом пеньюаре похвасталась стройными бесконечными ногами

«Настенька, с днем семьи вас!!! Мы очень любим вас, счастья и здоровья от всего сердца», «Настя, вы очень красивая и женственная! Александру несказанно повезло», «Идеальная невеста и я думаю жена», «Такая благородная красота», «Какие у вас коленкииии», «Ноги бесконечные», «Очень красивая! Как куколка», «Очень красивые фотографии», «Красивая, спокойная, грациозная ... шикарная Настя», — восхищаются подписчики.

Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской состоялась 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. Торжество вошло в число самых красивых свадеб года. Сейчас пара воспитывает сына Сережу, второй их ребенок скоро появится на свет.