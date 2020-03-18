Беременная Анастасия Шубская рассказала, как переживает угрозу коронавируса

«Друзья, очень много вопросов про наше отношение к вирусу, зачем мы закупили столько продуктов и тд! Объясняю в этом посте: Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы НЕ будем выходить в общественные места! В том числе продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении, приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую. Так что, никакой паники, скоро все будет как прежде», — написала молодая мама.