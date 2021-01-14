Уставший и постаревший Басков вышел на связь с фанатами с берега океана: «Робинзон Крузо»
Фото: www.instagram.com/nikolaibaskov/
Николай Басков уже больше месяца отдыхает на океанском побережье под палящим солнцем. Но место своего отдыха он не раскрывает. Впрочем, в нынешнее время вариантов не так и много: российские знаменитости греют свои уставшие тела На Мальдивах, Бали, Занзибаре или в Дубае.
С середины декабря Николай Басков редко показывался в соцсети и его поклонники стали беспокоиться о нем. И певец вышел на связь с фанатами, объяснив свое долгое отсутствие. В кадре Николай показался уставшим и постаревшим из-за отросшей щетины.
«Приходил в себя после плотных декабрьских съемок. Желаю, чтобы новый год стал для вас открытием. Будьте счастливы, здоровы. Мира вам. До встречи. Скучаю по вам», — сказал Басков.
«Радостно узнать, что с вами все благополучно. Прямо Робинзон Крузо!», «Прекрасного отдыха, наш дорогой артист. Нереальный. Без ваших постов инста потеряла свое предназначение», «Самый милый и очаровательное солнышко, всегда греет своим теплом и радостью и счастьем. Приятного вам отдыха, и хорошего вам настроения», «Коленька, как же мы по вам соскучились. И вам приятного отдыха и хорошего настроения», «Отдыхайте! Набирайтесь сил перед подготовкой к юбилею! Вы самый лучший!», — откликнулись поклонники в комментариях.
Во время отдыха Николай Басков немного подрастерял форму. Весной он удивил поклонников постройневшей фигурой. Певец рассказал, что за время весенней самоизоляции похудел на 15 килограммов и его перестали узнавать. Фанатам его обновленная внешность понравилась. Баскова даже сравнили с Кеном и поинтересовались, где же его Барби. Осенью, поздравляя артиста с днем рождения, Валерия пожелала ему найти свою любовь.
Фото и видео: Instagram Николая Баскова
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