Уставший и постаревший Басков вышел на связь с фанатами с берега океана: «Робинзон Крузо»

Николай Басков уже больше месяца отдыхает на океанском побережье под палящим солнцем. Но место своего отдыха он не раскрывает. Впрочем, в нынешнее время вариантов не так и много: российские знаменитости греют свои уставшие тела На Мальдивах, Бали, Занзибаре или в Дубае.

С середины декабря Николай Басков редко показывался в соцсети и его поклонники стали беспокоиться о нем. И певец вышел на связь с фанатами, объяснив свое долгое отсутствие. В кадре Николай показался уставшим и постаревшим из-за отросшей щетины.

«Приходил в себя после плотных декабрьских съемок. Желаю, чтобы новый год стал для вас открытием. Будьте счастливы, здоровы. Мира вам. До встречи. Скучаю по вам», — сказал Басков.