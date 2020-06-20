Николай Басков показал фото до и после похудения на 15 кг: «Меня теперь не узнают»
Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков во время карантина не терял времени зря, за 2,5 месяца самоизоляции артист умудрился похудеть на 15 килограмм. При этом он так изменился, что многие подписчики испугались, что их любимец заболел. Иначе как объяснить резкую потерю веса?
Но с артистом все в порядке, просто он взялся за себя и привел тело в порядок. Басков не скрывает, что всегда любил поесть, и в детстве всегда был «поросеночком».
В Instagram Николай показал фото до и после похудения и признался, что его теперь не узнают.
«Красавец», «Ух ты!», «Брутал», «При этом вы безоговорочно всегда красавец!», «Что-то вы в последнее время скромно выглядите. И это вам идет», «Какой пупсик слева. Всегда и везде красив», «Коля, вау! Хотя ты всегда красавчик, тебе можно все», «Я заново влюбилась. Это вообще законно быть таким красивым?», — прокомментировали результаты стараний Баскова его подпсичики.
Один из поклонников спросил Николая, когда это он был таким толстым. «разъелся после февральских съемок, знал, что придется затянуть пояс», — ответил артист.
Поклонницы теперь переживают, что Басков может опять жениться. «Что будет, если Коля женится?», — интересуются они в комментариях. «Я ужасный собственник и ревнивец», — уклончиво ответил артист.
А вам понравилось преображение Николая Баскова?
Фото и видео: Instagram Николая Баскова
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