Николай Басков показал фото до и после похудения на 15 кг: «Меня теперь не узнают»

Николай Басков во время карантина не терял времени зря, за 2,5 месяца самоизоляции артист умудрился похудеть на 15 килограмм. При этом он так изменился, что многие подписчики испугались, что их любимец заболел. Иначе как объяснить резкую потерю веса?

Но с артистом все в порядке, просто он взялся за себя и привел тело в порядок. Басков не скрывает, что всегда любил поесть, и в детстве всегда был «поросеночком».

В Instagram Николай показал фото до и после похудения и признался, что его теперь не узнают.