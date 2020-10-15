Валерия в день рождения пожелала Николаю Баскову обрести любовь: «Хочется, чтобы ты нашел свою половинку»

Друзья и коллеги с раннего утра поздравляют Николая Баскова с днем рождения. «Коленька, дорогой наш друг, поздравляю с днем рождения! Знаешь, что я думаю: хорошим людям всегда и во всем должно везти, а ты именно такой — добрый, открытый, настоящий. Пусть тебе живется легко и радостно! Пусть все получается и удается! И еще, так хочется, чтобы ты нашел свою половинку, и этот мир бы пополнился твоим прекрасным продолжением. Люблю», — написала в микроблоге певица Валерия.

«Дорогой Коленька! Хорошими не становятся, хорошими рождаются. Спасибо за тебя твоим родителям. Не знаю, как так получилось, но ты один из самых порядочных людей в нашей индустрии. Ты очень хороший, добрый, щедрый и всеми любимый. Будь здоров и оставайся всегда человеком с большой буквы», — присоединился к поздравлениям Иосиф Пригожин.

«Друг мой, с днем рождения! Радуйся каждый день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари праздник! Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. В принципе, как ты и живешь... Дорожу нашей дружбой. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом. Очень тебя люблю. Ты не один. И спасибо твоей замечательной маме Елене Николаевне за тебя. Дай ей Бог здоровья и долгие лета! Живи душой, мечтай сердцем, улыбайся мыслям. Пусть жизнь будет прекрасной песней. Ура, ура, урааа!», — поздравил Филипп Киркоров и показал архивное видео с именинником.