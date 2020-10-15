Валерия в день рождения пожелала Николаю Баскову обрести любовь: «Хочется, чтобы ты нашел свою половинку»
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Друзья и коллеги с раннего утра поздравляют Николая Баскова с днем рождения. «Коленька, дорогой наш друг, поздравляю с днем рождения! Знаешь, что я думаю: хорошим людям всегда и во всем должно везти, а ты именно такой — добрый, открытый, настоящий. Пусть тебе живется легко и радостно! Пусть все получается и удается! И еще, так хочется, чтобы ты нашел свою половинку, и этот мир бы пополнился твоим прекрасным продолжением. Люблю», — написала в микроблоге певица Валерия.
«Дорогой Коленька! Хорошими не становятся, хорошими рождаются. Спасибо за тебя твоим родителям. Не знаю, как так получилось, но ты один из самых порядочных людей в нашей индустрии. Ты очень хороший, добрый, щедрый и всеми любимый. Будь здоров и оставайся всегда человеком с большой буквы», — присоединился к поздравлениям Иосиф Пригожин.
«Друг мой, с днем рождения! Радуйся каждый день, наслаждайся мелочами, стремись к своим мечтам и всегда дари праздник! Будь свободен в мыслях, поступках, чувствах. В принципе, как ты и живешь... Дорожу нашей дружбой. Я всегда считаю тебя не просто другом, а младшим братом. Очень тебя люблю. Ты не один. И спасибо твоей замечательной маме Елене Николаевне за тебя. Дай ей Бог здоровья и долгие лета! Живи душой, мечтай сердцем, улыбайся мыслям. Пусть жизнь будет прекрасной песней. Ура, ура, урааа!», — поздравил Филипп Киркоров и показал архивное видео с именинником.
«Дорогого и любимого Николая Баскова поздравляю с днем рождения! Коленька, безусловной любви этой вселенной, душевного тепла и вдохновения тебе желаю!», — поздравила Катя Лель.
Тина Канделаки отметила, что Николай Басков тот человек, который в самые трудные времена придет, обнимет и обогреет.
«Колюня! С днем рождения, мой друг! Вся наша Семья РА тебя очень любит и желает тебе крепкого здоровья и огромного счастья! Ждем в гости! До скорой встречи!», — написал в социальной сети Александр Ревва.
«Колюня, дорогой, с днем рождения! Человек-праздник, талантливый, жизнерадостный и доброжелательный. От общения с тобой поднимается настроение и делается на душе тепло, а твой искрометный юмор покоряет всех. Оставайся таким навсегда. Желаю тебе любви», — поздравила именинника Ольга Крутая.
«Сегодня танцуют все! 15 октября! День рождения нашего дорого Николая Баскова! Там, где Басков, всегда праздник! Коля! Поздравляем тебя всей семьей! Пусть все будет еще лучше, чем было! С твоими талантом, фантазией, работоспособностью, добротой и целеустремленностью по-другому и быть не может!», — написала в Instagram певица Натали.
«С днем рождения, дорогой! Невероятно позитивный, талантливый, искрений, щедрый и настоящий друг! Будь всегда счастлив и здоров! Ценю, всегда рядом и дорожу нашей дружбой!», — поздравил Николая Арман Давлетьяров.
Фото и видео: Instagram Николая Баскова, Валерии, Иосифа Пригожина, Армана Давлетьярова, Кати Лель, Натали, Филиппа Киркорова, Юлии Савичевой, Александра Реввы, Ольги Крутой, Тины Канделаки, Кристины Орбакайте
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