Похудевший Николай Басков покорил поклонниц лощеным видом: «Кен, где твоя Барби?»

«Слишком красивый», «Как манекен», «Какая прическа, а взгляд», «Красавец зеленоглазый», «Копия принца из Шрека. Копия», «Принц Чаминг», «Николай Дикаприо», «Похож на Кена! Барби не хватает», «Кен, где твоя Барби?)», «Похудел, молодец, наконец-то», «Николай какой же брутальный мужчина и взгляд у вас такой притягательный», «Нереальный красавчик», «Мужчина-космос! Строго ограниченный тираж», — обсуждают в комментариях.

Несмотря на то, что артист всегда был склонным к полноте, ему удалось похудеть на 15 килограммов. Фотографии до и после вызывают только уважение.