Максим Галкин восхитил подруг Аллы Пугачевой розами, которые вырастил в ее саду
Фото: Instagram Максима Галкина
«Розы замка. В прошлом году мои внимательные фолловеры заприметили на наших розах тлю. В этот раз тля была изведена заблаговременно. Если кто заметит на листочках белые разводы, это от полива — сразу говорю. Все листочки здоровы», — похвастался он.
(кадры можно листать с помощью стрелочек)
«Садовод!)», — похвалила Олеся Судзиловская.
«Милый наш ботаник!!!», — восхитилась Наталья Сенчукова.
«Красные и розовые) прекрасны», — выдохнула Юлия Проскурякова.
«Все очень красивые», «Я представляю, какие они ароматные», «Миллион алых роз», «Вот это красота», «Как же все таки розы прекрасны! От фото даже запах как будто передается», «Красота», — вторят поклонники пары.
Фото и видео: Instagram/@maxgalkinru
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