Максим Галкин восхитил подруг Аллы Пугачевой розами, которые вырастил в ее саду

«Розы замка. В прошлом году мои внимательные фолловеры заприметили на наших розах тлю. В этот раз тля была изведена заблаговременно. Если кто заметит на листочках белые разводы, это от полива — сразу говорю. Все листочки здоровы», — похвастался он.

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