Любовь Толкалина показала подписчикам в Instagram гимнастику, которой занимается во время отдыха на индийском курорте.«Там , где отдых всегда самая работа...», — подписала она снимок, на котором показала гибкость своего стройного тела. «Вы классная», «Умничка и красавица», «Стройняшка», «Где ваш секрет? Энергия счастливой женщины бьет ключом», «Супер», «Крутая», «Пример единения человека с природой! Душа человека и душа природы — одна душа!», «Любаша, вы так много работаете над собой! Пчелка!», — похвалили актрису в комментариях.Любовь Толкалина не раз удивляла поклонников своей красотой. Так она собрала комплименты после того, как показала кадры съемки у бушующего моря, где она позировала в бикини. Делится актриса с подписчиками и фотографиями с видео, где показывает себя без прикрас — без косметики и грима. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!