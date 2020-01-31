«Когда массаж не помогает»: Любовь Толкалина напугала подписчиков цветом кожи после лазерного омоложения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Любови Толкалиной
«Вы часто спрашиваете о секретах по уходу за собой, вот ловите один маленький, но важный секретик.... Лайфхак прост — спасибо, друг мой — лазер! В моем случае это affirm. Я каюсь, не принимаю процедуры по плану, как положено, прибегаю время от времени, когда прижмет. В ближайшие дни мне хотелось бы выглядеть блистательно. Уже завтра "Доброе утро" на Первом канале, где я немного расскажу о проекте "Поздний срок", который будет представлен вниманию зрителей всю следующую неделю по вечерам.... Ну, не подведи», — написала она в блоге.
«Красота требует работы», «Ой... краснота быстро проходит?», «Выглядит ужасно страшно», «Ой, мамачкаааа! Зачем Вам вот это вот все? И так красивая», «Жутковато. А краснота пройдет? Успеете восстановиться?», «Ужас», «Конкретная аллергия... я б сбежала», «Кошмар», «Герой», — отреагировали подписчики.
Фото и видео: instagram
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