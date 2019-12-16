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Мимими дня: Максим Галкин показал, как дети Аллы Пугачевой готовятся к Новому Году

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

Звездный отец опубликовал видео, в котором Лиза вырезает снежинки из салфеток, а Гарри — пишет письмо.

Поклонники Максима Галкина не раз называли его идеальным отцом: в свободное от съемок и выступлений время шоумен с удовольствием проводит время с женой и детьми. Время от времени артист публикует забавные видеоролики — такие как этот.

На кадрах, которые супруг Аллы Пугачевой выложил в «сториз» своего Instagram, запечатлен процесс подготовки Лизы и Гарри к Новому Году. Сын Примадонны старательно выводит буквы на листке бумаги, а дочь вырезает из салфеток снежинки — такие же, какими украшали окна все советские дети.

А вы умеете вырезать снежинки? Уже успели «поймать» новогоднее настроение?

Фото и видео: instagram

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