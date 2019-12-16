«Красавец мужчина»: Максим Галкин взбудоражил поклонников «горячим» летним фото без рубашки
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Фото: Instagram
Максим Галкин в разгар зимы опубликовал «горячее» летнее фото с обнаженным торсом. В комментариях под снимком пошла волна комплиментов и критики одновременно.
«Расставляю новогодние эфиры», — подписал снимок Максим Глакин, поставив хэштег #красавецмужчина.
«От скромности не умрешь», — написала комментарий Анита Цой. Максим ответил, что этому учится у нее.
«Эх, сисечки подкачать, и было бы отлично», — отметила одна из подписчиц Максима Галкина. «Вам и так хорошо», — ответил с иронией юморист.
На вопрос одной из поклонниц, почему он в штанах, нужно было и их снять, артист отметил, что этот ход оставил на будущее.
«Красавец», «Какой жилистый», «Прям Аполлон», — последовали комплименты. Но в одном из комментариев Максиму Галкину посоветовали подсушиться, чтобы «кубики» пресса было видно.
А вам нравится физическая форма Максима Галкина?
Фото и видео: Instagram
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