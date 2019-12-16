«Красавец мужчина»: Максим Галкин взбудоражил поклонников «горячим» летним фото без рубашки

«От скромности не умрешь», — написала комментарий Анита Цой. Максим ответил, что этому учится у нее.

«Эх, сисечки подкачать, и было бы отлично», — отметила одна из подписчиц Максима Галкина. «Вам и так хорошо», — ответил с иронией юморист.

На вопрос одной из поклонниц, почему он в штанах, нужно было и их снять, артист отметил, что этот ход оставил на будущее.

«Красавец», «Какой жилистый», «Прям Аполлон», — последовали комплименты. Но в одном из комментариев Максиму Галкину посоветовали подсушиться, чтобы «кубики» пресса было видно.

А вам нравится физическая форма Максима Галкина?