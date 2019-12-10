Максим Галкин «засветил» новогоднее убранство замка Аллы Пугачевой

Видео, которое опубликовал в своем блоге шоумен Максим Галкин, несказанно обрадовало его подписчиков. Супруг Аллы Пугачевой не только показал, как семейство радуется его приезду, но и «засветил» новогоднее убранство замка Примадонны.

«Каждое возвращение домой — это маленькое счастье», — написал глава семейства.

На видео заметно, как украшен фасад дома, а также новогодняя елка, которую уже установили в просторной гостиной.

«Такой позитив от вашей семьи! Чувствуется, что любите друг друга», «Какая прелесть, когда домочадцы встречают тебя с такой радостью и весельем. Алла Борисовна в шортиках, словно девочка, я не сразу даже её узнала», «Дом офигенный, сотни миллионов стоит», «Уже елку нарядили», «Ахахха класс!!! Алла офигенная мама», «Семейка пучеглазеньких очкариков», — комментируют забавное видео подписчики.

А вы уже поставили елку?