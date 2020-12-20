«Удивительная женщина»: Ольга Орлова восхитила подписчиков своей красотой и мудростью

Знаменитость мило улыбается и смотрит прямо в камеру. А яркости ее образу придали румяна, которыми она немножко подчеркнула щеки.

«Представим, что мужчину и женщину разделяют двадцать шагов. Так вот, ты должна сделать свои десять шагов и остановиться. Если он там тебя не встретил, не делай одиннадцатого — потом придется делать двенадцатый, тринадцатый — и так всю жизнь. Каждый должен сделать свои 10 шагов», — подписала публикацию Орлова.

Подписчики оценили новый пост кумира. Они написали множество комментариев.

«Ой как правильно, каждый должен делать что-то для отношений. А то женщина должна уступить, должна поддерживать, должна, должна.... Никто не должен. Каждый делает равноценный вклад в отношения и одинаковый путь проходит. Вот тогда будет гармония», «Безумно красивая вы», «Ольга, вы красавица», «Какая красивая! И мудрая!», «Оля,вы как всегда правы!»,«Какая же вы классная! Я бы хотела себе такую подругу»,— отметили фолловеры звезды.

К слову, телеведущая активно ведет свои социальные сети. За ее жизнью в Instagram следят 2,8 млн человек.