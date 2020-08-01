Скрывающая личную жизнь Ольга Орлова прокомментировала «рассекречивание» своего любимого мужчины

Орлова подчеркивает, что случайное «рассекречивание» ее возлюбленного не изменит ее взгляды на афиширование личной жизни: «Я не готова «жить напоказ», освещая все подробности своего сокровенного. Мой мужчина — это не тайна за семью печатями, это лишь ограждение от небылиц, которые я устала о себе читать. <…> Я люблю и любима!».

Напомним, Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром карминовым, от которого в 2001 году родила сына Артема. В 2004 году супруги развелись.

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