Скрывающая личную жизнь Ольга Орлова прокомментировала «рассекречивание» своего любимого мужчины
Фото: Instagram/@olgaorlova1311
На днях в Instagram Stories Джигана «засветилась» певица Ольга Орлова и ее возлюбленный, бизнесмен Валерий. Певица, предпочитающая не афишировать личную жизнь, сразу же столкнулась с волной критических комментариев в свой адрес. Отвечая на вопросы подписчиков, экс-солистка группы «Блестящие» показала, насколько философски относится к происходящему: «Есть хейтеры, которые вынуждены изливать свою желчь на медийных персон по любому поводы! Сегодня читала их комменты и думала: встречаюсь с мужчиной старше — пишут «старый, седой, не пара». Был бы моложе — написали бы «ей сто лет, куда она лезет к молодым». Был бы ровесник — написали бы, что я хреново выгляжу на его фоне, надо было найти постарше! Жалко их… Я счастлива, и желаю им того же))) Если они будут жить в любви каждый день — может, и писать эти комменты не останется смысла))))».
Фото: Instagram/@olgaorlova1311
Орлова подчеркивает, что случайное «рассекречивание» ее возлюбленного не изменит ее взгляды на афиширование личной жизни: «Я не готова «жить напоказ», освещая все подробности своего сокровенного. Мой мужчина — это не тайна за семью печатями, это лишь ограждение от небылиц, которые я устала о себе читать. <…> Я люблю и любима!».
Напомним, Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром карминовым, от которого в 2001 году родила сына Артема. В 2004 году супруги развелись.
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Фото: Instagram
Видео: YouTube
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