42-летняя Ольга Орлова похвасталась роскошным букетом цветов: «Не тратьте время на того, кто вас не ценит»
Фото: Instagram Ольги Орловой
Ольга Орлова — мама взрослого сына, экс-участница группы «Блестящие» и ведущая шоу «Дом-2». Публикуя в блоге порой весьма откровенные снимки, личную жизнь она держит в секрете. Букет, которым похвасталась она в очередном посте, говорит сам за себя: в этой сфере у Ольги все очень хорошо.
«Девочки! Никогда в жизни не тратьте время на того, кто вас не ценит!!! Только тогда рядом с вами освободится место для того, кто готов отдать за вас все на свете», — посоветовала она подписчицам.
Не так давно Орлова призналась, что в ее жизни есть мужчина, ухаживания которого она принимает. Позже посетители одного из ресторанов Москвы видели ее с мужчиной — модная стрижка, простой стильный джемпер, массивные часы выдавали в нем солидного бизнесмена. Предположительно имя избранника Ольги — Валерий, ему около 50 лет.
Возможно, скоро звезда порадует поклонников сообщением о скорой свадьбе?
Фото и видео: Instagram/@olgaorlova1311
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!