42-летняя Ольга Орлова похвасталась роскошным букетом цветов: «Не тратьте время на того, кто вас не ценит»

Ольга Орлова — мама взрослого сына, экс-участница группы «Блестящие» и ведущая шоу «Дом-2». Публикуя в блоге порой весьма откровенные снимки, личную жизнь она держит в секрете. Букет, которым похвасталась она в очередном посте, говорит сам за себя: в этой сфере у Ольги все очень хорошо.

«Девочки! Никогда в жизни не тратьте время на того, кто вас не ценит!!! Только тогда рядом с вами освободится место для того, кто готов отдать за вас все на свете», — посоветовала она подписчицам.