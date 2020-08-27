42-летняя Ольга Орлова ответила на критику «немолодого тела»

«Читая некоторые (малочисленные, но едкие) комментарии к моим предыдущим фотографиям, навеяло ответить... С возрастом уходит многое... Уходит упругость тела, уходит беззаботная молодость, уходит юность лица, и происходит то, что связано с естественными процессами взросления организма... Остается неизменным лишь то, что внутри вас. Доброта души, любовь к миру, отзывчивость сердца... Начинайте воспитывать в себе доброе... Иначе, скоро у вас не останется ничего», - написала она.