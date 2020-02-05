«У вас хорошие гены»: в Сети обсуждают редкое фото 60-летней Ларисы Вербицкой с мамой
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Фото: Instagram
Лариса Вербицкая показала в Instagram фото с мамой-именинницей. Телеведущая призналась, что бросила все дела и прилетела в Испанию, чтобы в этот день быть с мамой.
«Мамин день рождения — это больше чем праздник. И с каждым годом это чувство любви и благодарности все острее. Вот и на этот раз я полетела, чтобы быть вместе», — написала телеведущая.
Подписчики 60-летней Вербицкой отметили, что и она сама и мама выглядят отлично, и одарили их комплиментами.
«Желаю вам подольше оставаться дочкой», «У вас хорошие гены! Мама выглядит отлично! Здоровья ей!», «Маме долгих лет жизни, пусть дольше радует детей своим присутствием», «Пока живы наши родители, мы ощущаем себя еще детьми. Здоровья и счастья вашей мамочке!», «Хочется пожелать вам здоровья и хорошего настроения. Выглядите великолепно», «Поздравляю вашу маму. Какое хорошее лицо, доброе. И гены у вас хорошие», — написали в комментариях.
К слову, Лариса Вербицкая часто получает от подписчиков похвалы в свой адрес. Поклонник телеведущей отмечают, что для своего возраста она выглядит восхитительно, а ее фигура лучше, чем у молодых.
Фото и видео: Instagram
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