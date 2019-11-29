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Лариса Вербицкая о семейной жизни: «Если бы я на день стала мужчиной, я бы подумала, что мне снится кошмар»

59-летняя Лариса Вербицкая поделилась семейным видео в день годовщины свадьбы.

В пятницу, 29-го ноября, актриса Лариса Вербицкая и режиссер Александр Дудов отметили день свадьбы.

«Если бы на один день я стала мужчиной, я бы... подумала, что мне снится один большой кошмар! Но я бы наконец-то узнала секрет, почему мужчины терпят нас женщин», — удивила Лариса подписчиков.

Дальнейшие слова оказались признанием в любви к мужу: «Если бы мне сказали, что до конца жизни я должна есть один и тот же продукт, я бы выбрала... что-нибудь смертельное, чтобы долго не мучиться от монодиеты! Это точно не для меня!!! Но в семейной жизни больше всего я ценю и берегу постоянство. Мы точно встретились, чтобы сделать друг друга счастливыми. Еще один год упал в нашу копилку семейных лет. Ведь до нашей встречи мы оба успели получить жизненные уроки и поэтому знаем цену семейному счастью. Еще бы! За 34 года семейной жизни мы сдали экзамены на отлично!»

Passion.ru поздравляет пару!

Фото и видео: instagram

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