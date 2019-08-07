passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой

Поклонники Ларисы Вербицкой восхищены ее стройностью и гибкостью.

Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой. Новый пост в ее блоге вызвал массу восторгов у публики.

«Монахи, живущие высоко в горах Тибета, считают, что у человека есть 12 центров энергии, которые они называют "вихрями". От скорости их вращения зависит самочувствие, здоровье, вес, душевный настрой. Чтобы поддержать скорость этих "вихрей" монахи выработали целый ряд упражнений, из которых я выбрала для себя наиболее простые и эффективные. Все упражнения я повторяю по тридцать раз», — рассказала она, поделившись любимыми упражнениями.

«Потрясающая 😍😍😍», — восхитилась ее увлеченная спортом подруга Валерия.

«Спасибо, что делитесь с нами! Щедрые люди всегда красивы», «Класс, я восхищаюсь Вами, такая грация», «Восторг! Фигура великолепная», — комментируют подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!