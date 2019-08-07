59-летняя Лариса Вербицкая показала девичью фигуру на занятиях йогой

Лариса Вербицкая всерьез увлечена йогой. Новый пост в ее блоге вызвал массу восторгов у публики.

«Монахи, живущие высоко в горах Тибета, считают, что у человека есть 12 центров энергии, которые они называют "вихрями". От скорости их вращения зависит самочувствие, здоровье, вес, душевный настрой. Чтобы поддержать скорость этих "вихрей" монахи выработали целый ряд упражнений, из которых я выбрала для себя наиболее простые и эффективные. Все упражнения я повторяю по тридцать раз», — рассказала она, поделившись любимыми упражнениями.