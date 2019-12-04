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Фанаты 60-летней Ларисы Вербицкой обсуждают ее фигуру в спортивном трико: «Пример даже для молодых девушек»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Вербицкая

Фото: Instagram Ларисы Вербицкой

60-летняя Лариса Вербицкая показала, с чего начинается ее утро.

«Умеренная нагрузка — отличная разгрузка для тела и ума», — прокомментировала она.

«Доброе утро, Лариса», «Какая вы молодец», «Лариса, Вы в прекрасной форме», «Как всегда на высоте», «Не перестаю восхищаться вами», «Вы большая умница и пример даже для молодых девушек», «Прекрасна», — обсуждают подписчики.

Помимо фитнеса, поддерживать тело в тонусе Ларисе помогают занятия йогой, минеральные ванны, обертывания, медовый массаж. А вот от филеров и пластических операций, которые помогают многим звездам «сохранять лицо», звезда решила отказаться.

«Иногда в комментариях пишут, что я хорошо выгляжу благодаря пластической хирургии. Так вот, я категорически заявляю, что ничего подобного я не делала. Я с большой опаской отношусь к таким вмешательствам. В то же время я их не отрицаю, если они необходимы прежде всего по медицинским показаниям. Любая операция — это большой риск, а на лице тем более», — писала Лариса в блоге.

Фото и видео: instagram

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