Фанаты 60-летней Ларисы Вербицкой обсуждают ее фигуру в спортивном трико: «Пример даже для молодых девушек»

«Доброе утро, Лариса», «Какая вы молодец», «Лариса, Вы в прекрасной форме», «Как всегда на высоте», «Не перестаю восхищаться вами», «Вы большая умница и пример даже для молодых девушек», «Прекрасна», — обсуждают подписчики.

Помимо фитнеса, поддерживать тело в тонусе Ларисе помогают занятия йогой, минеральные ванны, обертывания, медовый массаж. А вот от филеров и пластических операций, которые помогают многим звездам «сохранять лицо», звезда решила отказаться.

«Иногда в комментариях пишут, что я хорошо выгляжу благодаря пластической хирургии. Так вот, я категорически заявляю, что ничего подобного я не делала. Я с большой опаской отношусь к таким вмешательствам. В то же время я их не отрицаю, если они необходимы прежде всего по медицинским показаниям. Любая операция — это большой риск, а на лице тем более», — писала Лариса в блоге.