Светлана Лобода почти месяц дразнила подписчиков кадрами из видео на песню «Новый Рим», которое для нее снимал Алан Бадоев. И вот премьера клипа состоялась. В нем Лобода сыграла привлекательного пришельца. Были здесь и откровенные наряды, и «резиновое» лицо инопланетянки, и «жаркие» танцы. Но после его просмотра поклонники певицы разделились на два лагеря: одни пришли в восторг от увиденного, другие высказали в комментариях свое возмущение дерзким и слишком откровенным образом Лободы. «Теперь у нас есть своя леди Гага», «Не зашло, на один раз», «Половину слов не разобрать», «И с треком промах, и с видео», «Это реклама запрещенных веществ, а не клип», «Офигенная Лобода», «Линдеманн со своим видео нервно курит в сторонке», «Клип с элементами шизофрении», «Мне было страшно», «Светлана и ее танцы, как всегда, на высоте», «Клип адский какой-то», «Новый сезон «Американской истории ужасов», «Вы, конечно, умеете удивлять», — принялись спорить под видео в youtube и на странице певицы в Instagram. Артистка Лобода привыкла «заводить» своих поклонников: она снимается в смелых и откровенных нарядах для обложек глянца, выпускает провокационные клипы. Но Светлана Лобода — мать двоих чудесных дочек показывает себя такой, какая она есть в жизни. Так, в Instagram Светланы появляются нежные фотографии с Евангелиной и малышкой Тильдой, а также снимки, где певица позирует без косметики и вызывающих одежд.А какая Лобода вам больше нравится? Фото: Instagram, StarfaceВидео: LOBODAПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!