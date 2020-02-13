На снимке Светлана Лобода стоит в вызывающей позе с расставленными ногами и дерзким взглядом смотрит в кадр. Для фотосессии стилисты подобрали для певицы необычный образ. Она надела шубу поверх спортивных велосипедок и топа.«Время скинуть шубы. Малышка LO идет к вам! Мартовский номер журнала Glamour уже в продаже», — написала Лобода в соцсети. «Королева», «Лучшая», «Ваууу», «Света!!!», «Такое суперсочетание цветов», — полетели комментарии.На днях Светлана Лобода посетовала в Сети на тяжелую жизнь артистов и показала огромную мозоль, которую натерла во время репетиции и концерта. Но подписчики Лободе не посочувствовали, отметив, что за свою работу она получает огромные деньги. «А профессия шахтера легче? Она только малооплачиваемая», «Гонорары соответствуют отдаче», «За такие деньги, я думаю, каждый так пахал бы, как вы. Примерка платьев, как это тяжело. Можно, конечно, устать. Сочувствую», — иронизировали в комментариях. Фото и видео: Светлана Наконечная/ Passion.ru, InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!