«Так выглядит счастье»: Светлана Лобода поделилась нежным фото с дочками

В блоге Светланы Лободы множество кадров со съемок, выступлений и репетиций, но иногда певица напоминает фолловерам, что она не только популярная артистка, но и мама. Несколько часов назад Светлана показала нежное фото с дочками Евой и Тильдой: «Безусловная любовь».