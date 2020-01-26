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«Так выглядит счастье»: Светлана Лобода поделилась нежным фото с дочками

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Лобода

Фото: Instagram Светланы Лободы

Певица опубликовала нежный кадр в блоге.

В блоге Светланы Лободы множество кадров со съемок, выступлений и репетиций, но иногда певица напоминает фолловерам, что она не только популярная артистка, но и мама. Несколько часов назад Светлана показала нежное фото с дочками Евой и Тильдой: «Безусловная любовь».

«Какая классная и теплая фотография», «Красотки», «Ангелочки», «Малышки», «Какие вы милые», «Зайки», «Обожаю этих трёх малышек», «Через это фото можно почувствовать любовь…», «Так выглядит счастье», «Очень нежное фото😍😍😍 мама и детки - что может быть прекрасней», «Прекрасные дети, чудесная мама!», «Очаровашки», «Очень тёплое фото❤️», «Счастье, что сказать.? И даже слов не подобрать», — умиляются подписчики Лободы.

А вам нравится Светлана Лобода?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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