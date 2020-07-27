Рыжий «Иванушка» Григорьев-Апполонов рассказал о молодой пассии: «Седина в бороду, бес — в ребро»

На празднике продюсер «Иванушек International» Игорь Матвиенко подтвердил, что 50-летний Андрей теперь не одинок и у него роман с молодой избранницей, которой всего 19 лет. О том, что Григорьев-Апполонов закрутил роман с молоденькой девушкой, выяснилось чуть раньше — они вместе самоизолировались в сочинской квартире артиста.

Марина Зубкова даже попросила бывшего мужа познакомить ее с новой пассией, а на вопрос прессы, как выглядит девушка, коротко ответила: «Брюнетка».

Андрей надеется, что его новые отношения станут не мимолетным романом, а перерастут в нечто большее. «Я летел из Сочи с другом, который в 50 лет развелся после 30 лет брака, женился на юной девушке, их дочке два года. Я весь полет ему дико завидовал, я тоже, конечно, хочу. Мы же мужчины. Седина в бороду — бес в ребро», — приводит слова Григорьева-Апполонова «КП».

Напомним, Марина и Андрей прожили в браке 17 лет. И всегда артист называл жену в шутку Машей. У экс-супругов растут сыновья Андрей и Артем, а несколько месяцев назад Марина родила молодому мужу сына Александра.