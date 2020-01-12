«Добро пожаловать в этот мир!»: экс-супруга рыжего «Иванушки» родила сына
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Фото: Instagram Андрея Зубкова
12 января в семье Марины и Андрея Зубковых произошло радостное событие – в одном из элитных московских роддомов на свет появился их долгожданный сын. Новоиспеченная многодетная мама рассказала об этом в своем Instagram и показала первые фотографии новорожденного мальчика, которого назвали Александром.
Для Андрея Зубкова сын стал первенцем.
О том, что Марина ушла от рыжего «Иванушки» стало известно весной 2019 года. Григорьев-Аполлонов долго отрицал этот факт. Но после все стало ясно: Марина опубликовала в социальной сети фото с новым возлюбленным. На развод она подала в сентябре, месяц спустя получила предложение руки и сердца, а в конце декабря уже вышла замуж.
От брака с Андреем Григорьевым-Аполлоновым у Марины есть два сына — 13-летний Иван и 11-летний Артем.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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