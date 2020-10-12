«У меня были всего двое мужчин»: Наташа Королева откровенно рассказала о личной жизни

«У меня в жизни было всего два мужчины — первый муж и второй. Я этому очень рада, хотя иногда и завидую тебе. Смотрю на тебя и думаю: "Молодец девка, она себе в жизни ни в чем не отказывает, делает так: нравится чувак — она с ним, не нравится — следующий". Но я другая, я так не могу, мне так не хочется. Я правда очень рада, что в моей жизни было только два мужчины. Два! Хотя я не удивлюсь, глядя на ситуацию, в которой мы оказались сейчас, если очередной центральный канал найдет какого-нибудь хрена за бабки, который придет на очередную передачу на какой-нибудь детектор и начнет расписывать, как он меня во всех позах...», — заявила певица в шоу Ксении Собчак.