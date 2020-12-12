У Андрея Аршавина новая возлюбленная?
Фото: @andrey.arshavin10 / Instagram
По данным Telegram-канала «Светские хроники», пока что избранница Аршавина не публикует совместных фотографий и видео с возлюбленным, но в ее микроблоге в социальной сети Instagram стали появляться неоднозначные записи.
Видео футболиста с брюнеткой опубликовала экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.
На вечеринке, кадры с которой показала модель, в числе гостей присутствовали Андрей Аршавин и его избранница. При этом молодой человек весь вечер говорил только со своей спутницей и не сводил с неё влюблённых глаз.
Кроме того, Милана отметила аккаунты влюблённых, так что новую пассию экс-супруга Юлии Барановской можно рассмотреть во всех деталях. Судя по фотографиям в Instagram, Татьяна увлекается спортом и имеет отношение к бьюти-индустрии.
К слову, совсем недавно мы писали о том, что Андрей Аршавин через суд добился снижения алиментов для троих детей от Юлии Барановской. Споры между футболистом и телеведущей длились больше полугода. Аршавин пытался доказать, что платить ему надо меньше. И теперь суд принял его сторону.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!