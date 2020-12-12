У Андрея Аршавина новая возлюбленная?

Видео футболиста с брюнеткой опубликовала экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

На вечеринке, кадры с которой показала модель, в числе гостей присутствовали Андрей Аршавин и его избранница. При этом молодой человек весь вечер говорил только со своей спутницей и не сводил с неё влюблённых глаз.

Кроме того, Милана отметила аккаунты влюблённых, так что новую пассию экс-супруга Юлии Барановской можно рассмотреть во всех деталях. Судя по фотографиям в Instagram, Татьяна увлекается спортом и имеет отношение к бьюти-индустрии.

К слову, совсем недавно мы писали о том, что Андрей Аршавин через суд добился снижения алиментов для троих детей от Юлии Барановской. Споры между футболистом и телеведущей длились больше полугода. Аршавин пытался доказать, что платить ему надо меньше. И теперь суд принял его сторону.