Андрей Аршавин через суд добился снижения алиментов для троих детей от Юлии Барановской

20 ноября поставили точку в судебных разбирательствах между Андреем Аршавиным и его матерью троих его детей Юлией Барановской. Футболист в суде пытался доказать, что должен платить меньше, чем с него требовали, сообщает «СтарХит».

Раньше его интересы в суде представляли адвокаты, но теперь он сам присоединился к ним. Правда, на заседании он ничего не сказал, лишь кивал, соглашаясь со словами юристов.

Андрей Аршавин платил сыновьям Артему и Арсению и дочери Яне половину своих доходов. Теперь размер алиментов снизили до 3/8 от размера его заработка. Но представители Юлии Барановской намерены подать апелляцию.

Когда Аршавин играл за «Зенит» и его запрлата составляла 2,5 млн евро в год, он платил алименты в размере 5 млн рублей ежемесячно. После размер выплат сократился, когда футболист завершил карьеру. Но и нынешние выплаты показались ему завышенными. Кроме алиментов троим старшим детям Андрей платит 1/8 доходов дочери Есене от второй супруги Алисы Казьминой.

Ранее представители Барановской высказали мнение, что экс-футболист пытается скрыть свои доходы, чтобы меньше платить детям. «И вообще, он чемпион не по голам, а по косякам», — говорили адвокаты телеведущей.

Отношения Юлии и Андрея длились 10 лет. Когда она ждала третьего ребенка, футболист ушел из семьи. «Он просто хлопнул дверью и я его больше не видела», — рассказывала в слезах Юлия, которая тяжело переживала предательство избранника.

Брак с Алисой Казьминой длился чуть больше года, супруга подала на развод, когда стало известно о любовных похождениях спортсмена на стороне. С младшей дочерью Есеней Аршавин не общается, по словам Алисы.